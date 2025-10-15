وذكر ترامب في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن هذا الأمر مهين جدا لحلف شمال الأطلسي"، مضيفا: "أدرس معاقبتهم تجاريا من خلال التعريفات بسبب ما فعلوه، وقد أفعل ذلك".

وكان ترامب قد اقترح في الأسبوع الماضي طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عدم تلبيتها متطلبات الإنفاق الدفاعي البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التي كان قد شدد عليها سابقا.

وفي يونيو، وافق حلف شمال الأطلسي الذي يضم 32 دولة على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير على مدى العقد المقبل، تحت ضغط من ترامب.

وأصر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن مدريد لن تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم الكبير.

وتعد إسبانيا من أقل دول حلف شمال الأطلسي إنفاقا على الدفاع نسبيا.

وبعد تلويح ترامب بطرد إسبانيا من الحلف، شدّدت مصادر حكومية في مدريد، الجمعة، على "التزام" البلاد تجاه حلف شمال الأطلسي وعلى "عضويتها الكاملة" فيه، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.