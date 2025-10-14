وتابع ترامب مضيفا للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر: "هو (أردوغان) يحظى باحترام روسيا"، حسبما أورد موقع "تي آر تي" التركي.

وأكد ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".

وكان زيلينسكي قد قال في مؤتمر صحافي عُقد في كييف، الإثنين، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أود اقتراحها على الرئيس"، بدون ان يكشف أي تفاصيل.

وأشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس.

وأوضح أن "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضا ممثلي شركات في قطاع الطاقة".

وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، مما يهدد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

ونهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الأميركي.

ووفق زيلينسكي فإنه ناقش "بالتفصيل" مع ترامب خلال هاتين المكالمتين "قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى".

والأحد، قال ترامب إنه قد يحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن كييف يمكن أن تحصل على صواريخ توماهوك في حال لم تنهِ موسكو الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.