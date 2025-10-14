وكتب أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق تيليغرام أن القوات الروسية استخدمت قنابل موجهة لمهاجمة مناطق نيميشليانسكي وسلوبيدسكي وشيفشينكيفسكي.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن القنابل الثلاث ألحقت أضرارا بمستشفى وخطوط لنقل الكهرباء، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف مشترك تقريبا.

وأضاف أن أربعة أشخاص أصيبوا ونُقل بعضهم إلى أقسام مختلفة داخل المستشفى.

وأضاف تيريخوف: "للأسف، تضرر المستشفى بشدة وكان هناك مرضى بداخله. أصيب أربعة أشخاص بدرجات متفاوتة، وتحطمت حوالي 200 نافذة".

وتابع "تستهدف الهجمات عادة أهدافا في مجال الطاقة، مثل محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها وشبكة الكهرباء ككل. والهدف هو إيقاف شبكة نقل الطاقة عن العمل".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ركزت القوات الروسية هجماتها على أهداف مرتبطة بشبكة الكهرباء وصناعة الغاز الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وصرّح زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قائلا: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأوضح: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا إلى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.

كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس.

وأشار إلى أن "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضا ممثلي شركات في قطاع الطاقة".

وفي منشور على منصة "إكس" مساء الإثنين، قال زيلينسكي إن وفدا يضمّ كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك وسكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وعبّر زيلينسكي عن "امتنانه" للرئيس الأميركي، مشيدا بـ"الحوار" القائم معه وبـ"دعمه" لأوكرانيا.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الاميركي، وقال زيلينسكي الإثنين إنه ناقش "بالتفصيل" مع ترامب خلال هاتين المكالمتين "قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى".

والأحد، قال الرئيس الأميركي إنه قد يحذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن كييف يمكن أن تحصل على صواريخ توماهوك في حال لم تنهِ موسكو الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.