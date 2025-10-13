وقال ترامب بعد توقيعه مع قادة مصر وتركيا وقطر وثيقة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس: "لقد حققنا معا ما كان يقول الجميع إنه مستحيل. أخيرا، أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط".

ووصف ترامب الاتفاق لوقف حرب غزة بأنه "الصفقة الأعظم على الإطلاق"، مشددا "سنأخذ الشرق الأوسط إلى مستقبل أفضل".

وقال ترامب أمام حشد من القادة العالميين في شرم الشيخ: "للمرة الأولى لدينا فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأكد: "لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط".

الزخم باتجاه السلام

وأبرز ترامب: "الزخم الآن هو باتجاه تحقيق سلام دائم في المنطقة.. أتمنى من الجميع الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

وأضاف: "عودة الرهائن أمر مذهل والشعب الإسرائيلي يشعر بفرح غامر".

وأكد: "أنهينا الحرب في غزة وهذا سيكون بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام وينبذ الإرهاب".

كما شدد على أن "الخطوات الأولى نحو السلام هي الأصعب".

ووجه كلمته للقادة الحاضرين: "القادة الذين حضروا قمة اليوم جاؤوا لأنهم يعرفون قيمة الحدث".

إنجاز تاريخي

"ما حققناه اليوم تاريخي وأحيي الفريق الأميركي والتاريخ قد يسجل اسم روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخنا"، حسب ترامب.

وعن إعادة إعمار غزة، قال الرئيس الأميركي: "بلدان غنية أبلغتني رغبتها في المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة".

كما أضاف في كلمته: "كثيرون يرغبون في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة وقد نحتاج إلى توسيعه".

وشدد على اتفاق الجميع على ضرورة دعم غزة.. "لا نريد أن نمول أي شيء يتعلق بالتحريض على الكراهية وإراقة الدماء".