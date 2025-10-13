من هي ميريام أديلسون؟

طبيبة أميركية – إسرائيلية وواحدة من أبرز سيدات الأعمال والمتبرعات السياسيات في الولايات المتحدة، وتُعدّ من أكثر النساء ثراء في العالم.

درست الطب في جامعة تل أبيب وتخصّصت في علم الأعصاب، وعملت طبيبة في مستشفى "هرتسليا الطبي" في إسرائيل، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة.

أسّست لاحقًا مع زوجها مراكز "أديلسون" لعلاج الإدمان في لاس فيغاس وتل أبيب، وهي من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال.

ميريام هي أرملة الملياردير شيلدون أديلسون، مالك شركة" لاس فيغاس ساندس" العملاقة في مجال الفنادق، والذي توفي عام 2021.

وبعد وفاته، أصبحت المساهم الأكبر في الشركة، ما جعلها واحدة من أغنى النساء في العالم، بثروة تُقدّر بنحو 30 إلى 35 مليار دولار.

تُعدّ من أكبر الداعمين للحزب الجمهوري الأميركي، وقدّمت تبرعات بمئات الملايين من الدولارات لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب وحملاته الانتخابية.

وتُعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذًا في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية.

وحصلت على وسام "صهيون" من الدرجة الأولى من الرئيس الإسرائيلي عام 2018 تقديرًا لدعمها لإسرائيل.