ويدرس ترامب إمكانية تزويد كييف عبر حلفائه الأوروبيين بصواريخ كروز بعيدة المدى منذ فشل قمته مع بوتين في ألاسكا بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي حديث للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سئل ما إذا كان سيثير هذا الموضوع مع بوتين شخصيا، قال ترامب: "ربما أتحدث معه. ربما أقول: انظر، إذا لم يتم التوصل لتسوية في هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك".

وأضاف ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب صواريخ توماهوك عندما كانا يبحثان في مكالمة هاتفية السبت إمدادات جديدة من الأسلحة لكييف.

وأشار ترامب في طريقه إلى إسرائيل ومصر للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد في غزة، أن "التوماهوك خطوة هجومية جديدة".

وتساءل "هل يريدون أن تطلق صواريخ توماهوكس باتجاههم؟ لا أعتقد ذلك".

وكان بوتين قد حذر في وقت سابق من تزويد كييف بصواريخ توماهوك، قائلا إن ذلك سيكون تصعيدا كبيرا وسيؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وأقرّ ترامب سابقا بأن حرب أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الرابع هي الأصعب من بين عدد من النزاعات التي تعهد بحلها قبل وصوله إلى السلطة في يناير.