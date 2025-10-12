وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت بالولاية، أن الشرطة تلقت بلاغا قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، وتوجهت إلى موقع الحادث في حانة "ويليز بار آند غريل"، حيث عثرت على عدة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، من بينهم 4 في حالة حرجة.

وأكدت السلطات أن مئات الأشخاص كانوا داخل الحانة وقت وقوع إطلاق النار، بينما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا، في انتظار إخطار ذويهم.

كما امتنع مكتب قائد الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لحين تقدم التحقيقات.

وتعد جزيرة سانت هيلينا مركزا تاريخيا لثقافة الأميركيين من أصل إفريقي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد تصاعدا في حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الأخير، وسط انقسام سياسي حاد حول سبل التصدي لهذه الظاهرة.

ففي حين يطالب الديمقراطيون بفرض قيود أكثر صرامة على امتلاك الأسلحة النارية، يتمسك الجمهوريون بحقوق حمل السلاح، ويطالبون بتطبيق أكثر فاعلية للقوانين القائمة.