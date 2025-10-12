وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممداني يطارده محتج غاضب، بينما حاول حراسه الشخصيون تأمين طريقه نحو سيارة كانت في انتظاره.

وفي الفيديو يسمع أحد المحتجين وهو يلاحقه صارخا: "تبرأ من حزب الله! تبرأ من الشريعة الإسلامية!"، بينما استمروا محتجون في تتبعه حتى لحظة مغادرته الموقع.

وتدخل فريق الأمن المرافق لممداني وشكل طوقا لحمايته أثناء إدخاله إلى السيارة، في حين حاول أحد المحتجين الاقتراب من المركبة والاشتباك مع أحد الحراس.

وكان ممداني قد ألقى كلمة في الساحة تعبيرا عن تضامنه مع المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، بعد توجيه لائحة اتهام لها تتعلق بالاحتيال العقاري في ولاية فيرجينيا.

شخصية مثيرة للجدل

ويعد ممداني من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، حيث تعرض مرارا لانتقادات تطالبه بالتنديد العلني بحزب الله.

وفي مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة" في يونيو 2025، رفض ممداني الدعوات لتحديد موقف واضح، مكتفيا بالقول إن "مراقبة الخطاب السياسي ليس من مسؤوليات المسؤولين المنتخبين"، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه للتحريض على العنف ومعاداة السامية.

وفي ذكرى هجمات السابع من أكتوبر 2023، أصدر ممداني بيانا قال فيه: "قبل عامين، ارتكبت حماس جريمة حرب مروعة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 إسرائيلي واختطاف 250 آخرين. أنعي هذه الأرواح وأدعو لعودة الرهائن سالمين، ولشفاء العائلات التي تمزقت حياتها بفعل هذه الجرائم".

لكنه أضاف أن عدد الضحايا في غزة "تجاوز الآن 67 ألفا"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر منازل ومستشفيات ومدارس، حتى أصبحت غزة مكانا لم تعد فيه كلمات الحزن كافية"، بحسب تعبيره.

البيان الذي حاول موازنة الموقف بين الجانبين، أثار غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعادت نشره على حسابها الرسمي واتهمت ممداني بـ"ترويج دعاية حماس".

وجاء في بيان الوزارة: "من خلال ترديده لأكاذيب حماس، يبرر الإرهاب ويطبع مع معاداة السامية. هو لا يقف مع اليهود إلا عندما يكونون قتلى. موقف مخز".