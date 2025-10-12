وقع الانفجار الجمعة في بلدة باكسنورد في مصنع تابع لشركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" التي تصنّع المتفجرات للأغراض العسكرية ومن أجل عمليات الهدم.

دمّر الانفجار مبنى بأكمله في مجمّع المصنع الكبير وأحدث هزّات شعر بها سكان منازل على بعد كيلومترات فيما أدى إلى تناثر الشظايا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وبعدما رجّح بداية مصرع 18 مفقودا، قال قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس ديفيس "تمكّنا من تحديد المواقع وتأكيد أن الشخصين الآخرين لم يكونا في المكان" عند وقوع الحادث.

كانت مركبتهما ومتعلقاتهما الشخصية في الموقع، ما دفع للاعتقاد بداية بأنهما من بين الضحايا.

ووصفت الشركة في بيان الانفجار بأنه "حادث مأساوي".

لكن المسؤول من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات برايس ماكراكن قال للصحفيين في وقت متأخر السبت إن السلطات "لم تقترب اليوم على الإطلاق من تحديد مصدر وسبب هذا الانفجار".

ولم يتمكن ديفيس في وقت سابق من استبعاد أن يكون الحادث مفتعلا، موضحا بأن الكشف عن الحقيقة قد يستغرق "عدة أيام أو أسابيع أو أشهر".