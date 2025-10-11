وقال ديفيس في مؤتمر صحفي: "شارك أكثر من 300 شخص في تفتيش كل شبر تقريبا من هذه المنشأة، لكننا لم نعثر على أي ناجين حتى الآن. إنها خسارة فادحة".

وأكد أن عمليات الإنقاذ تحولت إلى انتشال الجثث، وأن المحققين سيستخدمون اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الأشخاص الذين لقوا حتفهم.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن فقدان 18 شخصا، وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم من جراء الانفجار الذي وقع في شركة "أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز"، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من ناشفيل.

وكان ديفيس قد قال في وقت سابق إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار "سُوي بالأرض".

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد سبب الانفجار.

وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، مبنى بات أثرا بعد عين.

وفي مرآب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.