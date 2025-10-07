وأشار الكرملين إلى أن موقف روسيا حول تسليم صواريخ "توماهوك" أوضحه الرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا أن هذا سيكون تصعيدًا خطيرًا لكنه لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بالنسبة لكييف.

ويرى الكرملين أن من الضروري انتظار تصريحات أكثر وضوحا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن إمداد كييف بصواريخ توماهوك أميركية الصنع.

وقال إن روسيا تنطلق من حقيقة أن ترامب لا يزال ملتزمًا بالمساهمة في تسوية الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وأوضح الكرملين أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية لإقامة حوار بين البعثات الدبلوماسية الروسية والأميركية.

وكان الرئيس الأميركي قال، أمس الاثنين، إنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بصواريخ "توماهوك" قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، أمس الاثنين، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن، مضيفا "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن عليّ طرح هذا السؤال".

وأردف قائلا: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب من الولايات المتحدة بيع صواريخ "توماهوك" إلى دول أوروبية لترسلها بدورها إلى أوكرانيا.

ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى 2500 كيلومتر، مما يضع موسكو في مدى الترسانة الأوكرانية في حال حصول كييف عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في مقطع فيديو نشر يوم الأحد، إنه إذا زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير علاقة موسكو بواشنطن.