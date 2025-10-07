تفصيلا، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة فيودروفكا بجمهورية دونيتسك، فيما حررت مجموعة قوات الشرق بلدة نوفوفاسيليفسكويه في زابوروجيه".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت الوزارة أفادت، أمس الاثنين، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف.

وقالت إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ونتيجةً لعمليات فعّالة وحاسمة، حررت بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف.

والأحد، قالت الوزارة أن قواتها تمكنت أيضا من فرض سيطرتها على بلدة كوزمينوفكا في مقاطعة دونيتسك، بعد أن نجحت في طرد القوات الأوكرانية منها.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية نجحت في السيطرة على بلدة كوزمينوفكا في دونيتسك، نتيجة العمليات الحاسمة.

اعتراض طائرات مسيرة غربي سيبيريا

من ناحية ثانية، أعلنت السلطات الروسية، عبر تطبيق تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة هاجمت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا، وسط تضارب في التقارير حول حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وقالت الإدارة الإقليمية إنه تم رصد 3 طائرات مسيرة وتحييدها في مقر إحدى الشركات بمدينة تيومين، عاصمة المنطقة، موضحة أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين.

وتقع تيومين على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من خط الجبهة، في الجزء الآسيوي من روسيا.

وإذا كانت الطائرات المسيرة تم إطلاقها من أوكرانيا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى جبال الأورال.

وقال البيان إن "التدخل السريع لخدمات الطوارئ حال دون انفجار الطائرات المسيرة"، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

لكن قناة "إكسيلينوفا" الأوكرانية ذكرت، عبر تطبيق تلغرام، أنه تم استهداف مصفاة نفط، إلا أن الصورة المرفقة، التي قدمت كدليل، لم تظهر سوى أضرار طفيفة في جدار واق أمام خزانات النفط.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة ومما إذا كانت التقطت من تيومين.