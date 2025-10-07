جاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

واستنكر غوتيريش في كلمته "كارثة إنسانية تفوق الوصف"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى "إطلاق سراح الرهائن، فورا دون قيد أو شرط".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أنهوا المعاناة للجميع، فهذه كارثة إنسانية تفوق الوصف".

كما دعا إلى "وضع حدٍّ للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن".

وأشار غوتيريش إلى أن المقترح الأخير الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثل فرصة لإنهاء الصراع، مضيفا: "بعد عامين من المعاناة، علينا أن نختار الأمل. الآن".

ومنذ يوم الاثنين، يجتمع وسطاء مع ممثلين عن حركة حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية لمناقشة خطة السلام التي طرحها ترامب.

وشدد الأمين العام على أن وقف إطلاق نار دائم وعملية سياسية موثوقة أمران ضروريان لمنع مزيد من إراقة الدماء وفتح الطريق أمام السلام.