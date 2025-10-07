ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول "إن إيران هي من حاولت تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات لتهديد مدنكم. لقد قضينا على هذا البرنامج بمساعدة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقوم إيران بتطوير صواريخ يصل مداها إلى 8000 كيلومتر. وبإضافة 3000 كيلومتر أخرى، فإنها سوف تستهدف نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي، وحتى منتجع مارالاجو (في فلوريدا)، بأهدافها النووية... لقد منعت إسرائيل ذلك".

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجوما مفاجئا واسعا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، وبنى تحتية دفاعية.

وقالت تل أبيب إن الهدف من الهجوم كان إضعاف البرنامج النووي الإيراني وتدمير البنى التحتية الصاروخية، والتقليل من القدرة الإيرانية على الرد.

كما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت نووية إيرانية، بهدف تدمير و إضعاف القدرات النووية الإيرانية، ومنع إيران من التقدم نحو تصنيع أسلحة نووية.