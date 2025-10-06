وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال الهجوم المشترك الضخم على أوكرانيا ليلة الخامس من أكتوبر، استخدمت روسيا 549 نظام أسلحة يتضمن 102785 مكونا أجنبي الصنع"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع فجر الأحد.

وفي الهجوم الروسي، تم إطلاق حوالى 500 مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا باتجاه أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بما في ذلك في منطقة لفيف غربي البلاد على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة، وألحق أضرارا بالبنى التحتية المخصصة للطاقة.

وأفاد زيلينسكي أن قطعا في المسيّرات والصواريخ التي تم اعتراضها أثناء الهجوم، كانت من "شركات في الولايات المتحدة والصين وتايوان وبريطانيا وألمانيا وسويسرا واليابان وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وهولندا".

وأشار إلى أن المكونات التي عثر عليها في المسيرات والصواريخ التي تم إسقاطها، تشمل محولات وأجهزة استشعار وحواسيب صغيرة.

وقال: "تصنع المتحكمات الدقيقة للطائرات من دون طيار في سويسرا، بينما تصنع الحواسيب الصغيرة للتحكم في طيران المسيّرات في المملكة المتحدة"، مضيفا أن كييف تعد عقوبات جديدة على مصنعيها.

وأضاف: "قدمنا مقترحات للحد من خطط التوريد. يمتلك الشركاء بالفعل البيانات المفصلة عن كل شركة وكل منتج. إنهم يعرفون ما يجب استهدافه وكيفية الرد".