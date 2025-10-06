ففي بيان لها أمس الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في طرد القوات الأوكرانية من بلدة كوزمينوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية نجحت في السيطرة على بلدة كوزمينوفكا في دونيتسك، نتيجة العمليات الحاسمة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن "القوات الأوكرانية، خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وعدد من المعدات العسكرية".

السيطرة على بلدة في خاركيف

واليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ونتيجةً لعمليات فعّالة وحاسمة، حررت بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف.

وأضاف البيان أنه في اتجاه خاركيف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من قرى أمبارني، وفوفشانسك، وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركيف.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.