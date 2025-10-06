وقالت الوزارة في بيان لها: ""خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت: "تم تدمير 40 مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلغورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار".

وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية يقول: "وتم إسقاط 8 طائرات دون طيار فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، و4 فوق مقاطعة ريازان، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوغا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعة ليبيتسك ومنطقة موسكو".

وأشار البيان إلى أن تم كذلك تدمير 62 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود و5 فوق بحر آزوف.

إسقاط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.

وكتب سوبيانين على وسائل التواصل الاجتماعي: "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

وكانت موسكو تعرضت لهجوم ضخم بمسيرات قبل أسبوعين، عندما أكدت سلطات المدينة إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية خلال أقل من 24 ساعة.