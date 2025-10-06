ووفقا لأرقام الوزارة، فقد قتل 1,152 جندي إسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، بينهم جنود من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشاباك ورئيس الأمن وعناصر فرق التأهب الذين قاتلوا في قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.

ومن بين 1,152 قتيلا، بين ضابط وجندي، قتل 1,035 جنديا من الجيش الإسرائيلي و100 جندي من الشرطة الإسرائيلية، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون.

وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن أكثر من 40% من القتلى، أي 487 كانوا تحت سن 21 عاما و141 فوق سن 40 عاما.

وكان معظم الذين سقطوا من الذكور، 1,086 جنديا و66 جندية. ومن بين هؤلاء، هناك 801 من الرجال والنساء غير المتزوجين، و327 منهم متزوجون.

كما قتل 318 جنديا من جنود الاحتياط في الحرب في مختلف المناطق، إلى جانب 283 جنديا محترفا و43 عضوا من فرقة الإنذار الذين سقطوا خلال هجوم 7 أكتوبر.

في العام الماضي، منذ 7 أكتوبر 2024 حتى صباح اليوم، 6 أكتوبر 2025، تمت إضافة 262 قتيلا إلى عدد الجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل.

القتلى بحسب نقلا عن بيانات وزارة الدفاع: