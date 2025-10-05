وأوضح ترامب أن مقترحه المؤلف من 20 بندا يهدف إلى "وضع حد للحرب المستمرة في غزة، وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ورحب الرئيس الأميركي بما وصفه بـ"الرد الإيجابي" من جانب حركة حماس، التي أعلنت قبولها بعض البنود الرئيسية في الخطة، بما في ذلك إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ويُعد هذا أول تصريح من ترامب منذ إعلان مكتبه عن تفاصيل المبادرة التي قال إنها حظيت بـ"دعم واسع" من عدد من الدول الإقليمية.