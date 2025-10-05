وذكرت قناة جيو الباكستانية أن آصف وصف في منشور عبر منصة "إكس" التصريحات الأخيرة للقادة العسكريين والسياسيين في الهند بالمحاولة الفاشلة لاستعادة مصداقيتهم المفقودة.

وأضاف أن تصريحاتهم تظهر أن الضغط في أعلى مستوياته.

وقال آصف: "بعد هزيمة 6 مقابل صفر الحاسمة، إذا حاولوا مجددا، فإن نتيجة باكستان ستصبح أفضل".

وأضاف أن الرأي العام في الهند انقلب بقوة ضد الحزب الحاكم بعد تلك الهزيمة، وهذا ينعكس على كلمات القادة.

وكان قائد القوات الجوية الهندية آمار بريت سينغ قد صرح، السبت، بأن الهند أسقطت 5 مقاتلات باكستانية من طراز إف-16 وجيه إف -17 خلال القتال العنيف بين الجارتين النوويتين في مايو الماضي.