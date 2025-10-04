وأصبحت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ شهر يونيو تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.

وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.

كما قضت محكمة استئناف ثانية، الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.