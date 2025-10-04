وقالت السلطات القضائية عبر موقع "ميزان أونلاين"، "نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق 6 انفصاليين إرهابيين ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة حوزستان".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية: "اعترف المتهمون بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية منها اغتيال 4 من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران".

وتابعت أنه بالإضافة إلى دورهم "في عمليات إرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".

وأضافت: "شكلت أعمال الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في خوزستان على مدى الأعوام الماضية".