وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وأضاف: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".

وأوضح ترامب أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن القيادة السياسية أمرت بتقليص النشاط في غزة إلى حده الأدنى، وتنفيذ عمليات دفاعية فقط في القطاع.

وقالت الإذاعة إنه "عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهت القيادة السياسية تعليماتها للجيش بوقف العملية الخاصة باحتلال غزة".

وقال الدبلوماسي السابق مسعود معلوف لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ترامب "أمام امتحان كبير، وسنرى إن كان باستطاعته إرغام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احترام موافقته على الخطة. رأينا سابقا، كيف أن ترامب لم يتمكن من إيقاف الضربة التي قام بها نتنياهو ضد الدوحة وعلم بها الرئيس الأميركي قبل وقت قصير".

وأوضح معلوف أن ترامب يسعى ليضع حدا لحرب غزة، كي يظهر بمظهر القادر على إنهاء الحروب كما يقول أمام الجميع.

ووفق معلوف فإن لدى نتنياهو وسائل عديدة للمراوغة على طلب ترامب بوقف الحرب في غزة، مضيفا أن مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي تقضي بأن لا تتوقف الحرب.

وتابع معلوف قائلا: "قد يقول نتنياهو إنه سيوقف الحرب لبعض الوقت، وبعد ذلك سيكرر ما فعل بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل في شهر يناير الماضي، فبعد بضعة أسابيع وقبل بدء المرحلة الثانية من الهدنة رأينا كيف أنه خرق الاتفاق الذي كان قد وافق عليه".

من جانبه، قال المتخصص في الشؤون الفلسطينية، إبراهيم الدراوي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك نقاطا في خطة ترامب تتطلب إجماعا وطنيا فلسطينيا، ولا يقتصر الرأي فيها على حماس فقط.

وأشار الدراوي إلى أن ترامب يضغط على نتنياهو باعتباره الضامن لوقف الحرب من جانب إسرائيل، ولكن ستظل بعض القضايا العالقة مثل وضع سلاح حماس، ومصير قياداتها.

واختتم الدراوي قائلا إن هدف الإسرائيليين "هو ألا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أكده الوسطاء وضمنوه. في ظل كل هذه المعطيات أعتقد أننا على طريق تنفيذ خطة ترامب رغم العقبات من جانب حماس أو إسرائيل".