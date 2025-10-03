وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس" إن "أربعة مهربي مخدرات إرهابيين قتلوا على متن القارب في الضربة التي نفذت في المياه الدولية قرب فنزويلا، بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أميركا لتسميم شعبنا".

وأضاف أن "الاستخبارات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن السفينة كانت تهرب المخدرات، وأن من كانوا على متنها إرهابيون يعملون في شبكات التهريب عبر طرق معروفة".

وتأتي هذه الضربة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أفراد عصابات المخدرات يصنفون "مقاتلين خارجين على القانون"، مؤكداً دخول الولايات المتحدة في "صراع مسلح" معهم، وذلك في مذكرة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

ولم يكشف هيغسيث عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية القتلى أو الانتماء التنظيمي لهم.