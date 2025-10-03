وقالت الشركة في بيان إن "العدو نفذ أوسع هجوم شامل على البنية التحتية لإنتاج الغاز منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مواقع للغاز في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وبولتافا (وسط البلاد).

واتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو روسيا عبر تطبيق تلغرام بـ"إرهاب المدنيين" والسعي إلى حرمانهم من وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة "نافتوغاز" سيرغي كوريتسكي أن "جزءا كبيرا من منشآتنا تضرر نتيجة لهذا الهجوم، وبعض الأضرار بالغة"، منددا بما وصفه بـ"الإرهاب المتعمد" ضد المنشآت المدنية، مشيرا إلى أن هذه الضربات "لا معنى لها عسكريا وتهدف فقط إلى حرمان الأوكرانيين من التدفئة في الشتاء".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت خلال الليل 381 طائرة مسيّرة و35 صاروخا على أوكرانيا، استهدفت معظمها البنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى أن الدفاعات الأوكرانية اعترضت معظمها بينما أصابت 18 صاروخا و78 مسيرة أهدافا في البلاد.

من جهته، أعلن الجيش الروسي أنه نفذ "ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة" استهدفت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني و"البنية التحتية للغاز والطاقة الداعمة لعملياته".

وأعلنت وزارة الكهرباء الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق نتيجة الهجمات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي تطور آخر، أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة "فرانس برس" بأن كييف استهدفت مصفاة نفط تبعد نحو 1400 كيلومتر عن جبهات القتال في منطقة أورينبورغ الروسية قرب كازاخستان. وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مسيّرة تضرب ما بدا أنه المصفاة، ما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الرمادي الكثيف.

وأكد حاكم المنطقة الروسية أن طائرة مسيرة أصابت منشأة صناعية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي حادث منفصل، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة أشعل حريقا في مزرعة للخنازير في قرية نوفودولازكا بمنطقة خاركيف، ما أسفر عن نفوق نحو 13 ألف خنزير وإصابة أحد عمال المزرعة.