وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح البحرية أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن أسطول الصمود.

وقالت الهيئة المنظمة إنه "تم اعتراض سفينة مارينيت، آخر سفينة متبقية من أسطول الصمود العالمي، الساعة 10:29 صباحا بالتوقيت المحلي، على بُعد حوالي 42.5 ميلًا بحريًا من غزة".

وأضافت أنه "على مدار 38 ساعة، اعترضت قوات الاحتلال البحري الإسرائيلي بشكل غير قانوني جميع سفننا الـ 42، التي كانت كل منها تنقل مساعدات إنسانية ومتطوعين والتصميم على كسر الحصار غير المشروع المفروض على غزة".

ووفقا لتقارير، فقد غادرت السفينة "مارينيت" متأخرة عن باقي سفن الأسطول بسبب عطل فني واقتربت من ساحل غزة.

وتلقى طاقم السفينة أمس تحذيرا من أنه في حال اقتراب النشطاء، فسيتم اعتقالهم.

وكانت حكومة قبرص قالت، اليوم الجمعة، إن قاربا من أسطول الصمود الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة واعترضته إسرائيل وصل إلى الجزيرة.

وذكر متحدث باسم الحكومة على إكس أن القارب الذي كان يقل 21 أجنبيا طلب الرسو في لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية.

ولم يوضح المتحدث اسم القارب كما لم يذكر ما إذا كان من بين القوارب التي اعترضها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن السلطات القبرصية، بعد تسجيل جميع الركاب، وفرت لهم الاحتياجات الأساسية وقدمت لهم المساعدة القنصلية.

وواجهت إسرائيل أمس الخميس موجة من الإدانات والاحتجاجات الدولية بعد أن اعتلت معظم القوارب المشاركة في الأسطول واحتجزت أكثر من 450 ناشطا من إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ. وقالت إن النشطاء سيرحَلون.

وقالت إيطاليا أمس الخميس إنه من المرجح نقل النشطاء إلى عواصم أوروبية على متن رحلات مستأجرة يومي الاثنين والثلاثاء. وأُطلق سراح 4 برلمانيين إيطاليين ومن المقرر أن يسافروا إلى روما اليوم الجمعة.