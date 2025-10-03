وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا الهجوم 7 أكتوبر 2023 بتعويضات من الوكالة الأممية، مدّعيةً أنها ساعدت في المجزرة.

غير أن القاضية الأميركية أناليزا توريس رفضت الدعوى القضائية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قائلة إن الأونروا تتمتع بالحصانة، على الرغم من موقف وزارة العدل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا الحكم يتناقض مع بيان صادر عن السلطات الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام، يفيد بأن "الأونروا" لا تتمتع بالحصانة في القضية.

ورفعت "تركة تمار كيديم سيمون توف" الدعوى القضائية ضد الأونروا، العام الماضي في المحكمة الفيدرالية الجزئية الجنوبية في نيويورك.

وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا هجوم 7 أكتوبر بتعويضات قدرها مليار دولار من الأونروا، مدّعيةً أن الوكالة الأممية "ساعدت وحرّضت الجماعة الإرهابية على تنفيذ هجومها".

في أبريل، أرسلت وزارة العدل الأميركية رسالة إلى القاضي، تفيد بأن الأونروا لعبت دورًا هامًا في "الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر"، وأن "الأونروا ليست بمنأى عن هذه الدعوى".

وكتبت القاضية توريس تقول: "بما أن الأونروا هيئة تابعة للأمم المتحدة ولم تتنازل عن حصانتها، فإن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي للنظر في دعاوى المدعين. وقد قُبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى، ورُفضت الشكوى".

وقال محامي المدعين، غافرييل مايروني، إن القاضي "أساء تفسير أهم حجة قدمناها تمامًا"، مضيفا "نحن بالتأكيد نستأنف ونعتقد، بكل احترام، أن رأي القاضي خاطئ".