وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في أقل من أسبوع، عبرت مجموعات هجومية من لواء الحرس السابع والثلاثين التابع للجيش السادس والثلاثين من مجموعة قوات فوستوك أكثر من 4 كيلومترات من الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وحررت قرية فيربوف".

وأضافت في بيانها "ونتيجة لمعارك ضارية، تم تطهير القرية من وجود القوات المسلحة الأوكرانية، ورفعت أعلام دولة الاتحاد الروسي فوقها".

كما نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق الاشتباكات في محيط البلدة، ويظهر أفرادا من القوات الروسية وهم يرفعون الأعلام الروسية بعد السيطرة عليها.

وفي الفيديو، قال أحد المقاتلين الروس إن القوات الأوكرانية حاولت صد الهجوم باستخدام القنابل اليدوية، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت، مشيرا إلى أن القوات الروسية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة كغنائم، من بينها بندقية أميركية من طراز "إم-16".

وأكد مقاتل روسي آخر، الملقب بـ"كونالي"، أنه مع زملائه عرضوا على الجنود الأوكرانيين الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك، قائلا: "ونتيجة لذلك، كان لا بد من القضاء على جنود العدو".