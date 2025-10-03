وأفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس، في بيان، الجمعة، بأن مطار ميونيخ ألغى إقلاع 17 رحلة من ميونيخ مساء الخميس، حيث تأثر بهذا القرار نحو ثلاثة آلاف مسافر، كما تم تحويل 15 رحلة جوية كان مقررا هبوطها إلى مدن أخرى.

من جانبه، ذكر مطار ميونيخ الألماني، الجمعة، أن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء الخميس، أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أن قرابة 15 رحلة أخرى تم تحويلها إلى شتوتغارت ونورمبرغ وفيينا وفرانكفورت.

ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.

وقال المطار إن مسؤولي مراقبة الحركة الجوية قلّصوا عمليات الطيران في مطار ميونيخ مساء الخميس، قبل تعليقها تماما لاحقا عقب رصد عدة طائرات مسيرة.