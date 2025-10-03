وأضافت الوكالة، أن بوتين الجيش الأوكراني بإطلاق نيران المدفعية على المنطقة المحيطة بأكبر محطة نووية في أوروبا جنوب شرقي البلاد، لكنها لم تستهدف مباشرة.

وخرج من الخدمة آخر خط كهرباء عالي الجهد متصل بمحطة زابوريجيا، التي يتم تبريدها بكهرباء من مولدات ديزل، منذ 23 سبتمبر.

وقال بوتين، في نادي فالداي للمناقشات السياسية في سوتشي بالقرم: "إن هذه لعبة خطرة".

وكان بوتين قد قال في وقت سابق، الخميس، إنه "من المستحيل تصديق أن روسيا ستهاجم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إظهار الضعف أمر غير مقبول".

وحول التوتر المتصاعد مع أوروبا، تساءل الرئيس الروسي: "هل علينا اتخاذ تدابير مضادة إزاء عسكرة أوروبا؟"، قبل أن يوضح: "لن نفعل ذلك إلا إذا كان أمننا يتطلب ذلك".

وشدد على أن بلاده تراقب عن كثب عسكرة أوروبا، محذرا من أن روسيا "سترد بشكل ساحق على أي تهديدات لأمنها".

وأضاف: "إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول، فقد أثبتنا أكثر من مرة قدرتنا على الرد بسرعة وبقوة مقنعة".

واتهم بوتين النخب الحاكمة في أوروبا بأنها "تثير حالة من الهستيريا، وتدعي أن الحرب مع روسيا وشيكة".

وأوضح أن موسكوـ أبدت مرتين استعدادها للانضمام إلى الناتو لكنها قوبلت بالرفض، مشيرا إلى أن "جميع محاولات الغرب لإملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل".

وختم بوتين بالقول إن العالم، رغم تصاعد الصراعات، يظل "متكاملا ومترابطا"، مؤكدا أن أي حلول دولية "ممكنة فقط على أساس الاتفاقات لا الإملاءات".