وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عبر "تلغرام": "أعيد 185 عسكريا روسيا إلى البلاد انطلاقا من أراضي سيطرة نظام كييف".

وتابعت: "في المقابل، تم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى تسلم موسكو أيضا 20 مدنيا.

وأشارت روسيا إلى أن عملية التبادل جاءت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين، التي عقدت في إسطنبول في يوليو الماضي.