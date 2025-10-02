تفصيلا، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن القوات الروسية تمكنت من أسر مجموعة من جنود الوحدة الأوكرانية الخاصة "سكالا" في محيط مدينة كراسنوارميسك (الاسم الروسي لمدينة بوكروفسك) في مقاطعة دونيتسك.

ووفقا لتاس، أفادت المصادر بأن المجموعة الأسرى تضم عددا من الجنود الذين تم تجنيدهم بشكل قسري ضمن القوات الأوكرانية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن المصادر، أن استسلامهم جاء بعد أن تم القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل في المعارك، ويتم حاليا توفير الرعاية والمساعدة الكاملة للأسرى وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.

يذكر أن القوات الروسية تواصل تطويق القوات الأوكرانية تدريجيا على محور كراسنوأرميسك– وديميتروف، فيما تتدهور أوضاع الجيش الأوكراني في مدينة كراماتورسك بمقاطعة دونيتسك.

مقتل 1500 جندي أوكراني خلال يوم

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1510 جنود خلال آخر 24 ساعة وسط استمرار تقدم الجيش الروسي في عدة محاور.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن أوكرانيا فقدت:

200 جندي في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركيف.

230 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، التي حسنت وضعها على الخطوط الأمامية في خاركيف ودونيتسك.

235 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، الني حسنت مواقعها التكتيكية في دونيتسك.

515 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط"، التي سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك.

295 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، التي تقدمت في عمق الدفاعات الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

35 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا وخيرسون.

ومن الخسائر الأخرى التي تكبدتها القوات الأوكرانية، إصابة منشآة في البنية التحتية للنقل كان يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخ هيمارس و142 طائرة مسيرة معادية خلال اليوم الماضي.