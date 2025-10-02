وقالت كييف إن ضربة بطائرات مسيّرة روسية استهدفت منشأة كهربائية، الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع استمر أكثر من 3 ساعات وأثر خصوصا على الهيكل المعدني العازل الذي يغطي المفاعل المتضرر ويحتوي على عناصر شديدة الإشعاع، مؤكدة أن الحادث لم يؤد إلى أي تسرب نووي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة لـ"فرانس برس"، أن "كل شيء يعمل بشكل طبيعي اليوم (الخميس)".

كما أكد متحدث باسم إدارة المنطقة المحظورة المحيطة بالمحطة في دائرة قطرها 30 كيلومترا، أن "إمدادات الكهرباء أعيدت والموقع يعمل كالعادة".

وشمل الانقطاع الغطاء الآمن الجديد الذي يغطي المفاعل المنفجر والسقف الخرساني الأول، الذي شيّد على عجل عام 1986 لاحتواء التسرب الإشعاعي، في حين لم تتأثر البنية الأقدم المتصلة بخط كهرباء آخر ولا مواقع التخزين التي تضم أطنانا من الوقود النووي المستهلك، بحسب المكتب الإعلامي.

وتقع محطة تشيرنوبل على مسافة نحو 100 كيلومتر شمالي كييف، وشهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986 قبل أن يغلق مفاعلها الأخير عام 2000.

وكانت القوات الروسية قد احتلت الموقع في بداية غزوها لأوكرانيا عام 2022، لكنها انسحبت منه بعد أسابيع.

وفي فبراير الماضي، ألحق هجوم بمسيّرة روسية أضرارا بالهيكل العازل من دون أن يؤدي ذلك إلى ازدياد النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة، وفق السلطات الأوكرانية.

كما تعرضت محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا، الخاضعة لسيطرة روسيا، لقصف متكرر لم يسفر عن أي تلوث إشعاعي.