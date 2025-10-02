وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون في مانشستر".

وأضاف البيان: "تم استدعاء الشرطة إلى كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون، في الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت المحلي بواسطة شخص أفاد أنه شهد سيارة تُقاد باتجاه المارة".

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، وأطلق الضباط النار على رجل واحد يعتقد أنه المهاجم.

وأفاد البيان أن المسعفين يقدمون الإسعافات لأربعة من أفراد الجمهور "الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن السيارة وطعنات".