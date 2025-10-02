ويقول المشاركون إنهم يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

قال منظمو أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس إن القوات الإسرائيلية اعترضت 14 قاربا على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة، لكن نظام تتبع الأسطول أظهر أن 23 قاربا تواصل الإبحار باتجاه القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

ومن بين الركاب المشاركين في هذا التحرك والذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي ظهرت في فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وهي تجمع أغراضا شخصية محاطة برجال مسلّحين.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" صباح الخميس أنه يواصل رحلته إلى الأراضي الفلسطينية رغم اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي عددا من مراكبه مساء الأربعاء.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستُرحِّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء بأن قواتها أوقفت "سفنا عدة"، فيما قال الناطق باسم الأسطول الناشط سيف أبو كشك إن عددها 13 قاربا كانت تحمل 200 شخص في المجموع.

إدانات دولية لاعتراض الأسطول

فيما يلي أبرز المواقف الدولية المنددة باعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، وجاءت على النحو التالي:

الخارجية الماليزية دانت "الأفعال العدوانية من جانب القوات الإسرائيلية" ضد الأسطول، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطاقم بما في ذلك 12 ماليزيا وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية لغزة بدون عوائق.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"

كولومبيا قررت طرد البعثة الإسرائيلية المتبقية في البلاد بعد اعتراض "أسطول الصمود".

المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أكدت أن اختطاف النشطاء غير قانوني، ووصفت صمت الحكومات الغربية بـ"العار والتواطؤ".

الخارجية الفرنسية دعت إسرائيل لضمان سلامة المشاركين وتوفير الحماية القنصلية لهم.

الخارجية السويسرية شددت على أن أي تدخل يجب أن يلتزم بمبدأي "الضرورة والتناسب"، مع ضمان أمن الركاب.

الخارجية التركية أدانت بشدة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" من البحرية الإسرائيلية.

الخارجية الإسبانية قالت إنها تتابع الوضع، وأكدت أن قنصلياتها في المنطقة في حالة الجهوزية.

الخارجية البلجيكية طالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي والبحري، وضمان سلامة السفن.

الخارجية الأيرلندية وصفت اعتراض الأسطول بأنه مثير للقلق، ودعت لاحترام حقوق من على متنه وفق القانون الدولي.

الخارجية البريطانية أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن.

