وجاء في البيان: "وحدات الهجوم والمدفعية من وحدة الحرس الجوي في إيفانوفو، وهي جزء من قوات الجنوب، تعمل على تحسين الوضع خلال العمليات الهجومية، ودفع العدو أبعد فأبعد نحو كونستانتينوفكا من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أنه خلال إحدى الطلعات الاستكشافية، اكتشف المظليون الروس نظام دفاع أوكراني ومواقع إطلاق النار الرئيسية في معقل في الغابات، والمباني المدمرة. تقدمت فرقة الهجوم ليلاً، مستخدمةً معاطف مقاومة للحرارة لمساعدتهم على التحرك دون أن يُكتشف أمرهم.

وبحسب الدفاع، فإنه في الصباح الباكر، اقتربت مجموعة من الجنود الروس من العدو ودخلت خندقًا للقوات الأوكرانية دون أن يُكتشف أمرها. تقدموا واقتربوا من مخبأ محصن يضم مقاتلين أوكرانيين، وبدأوا في القضاء عليهم. تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، قام مظليو إيفانوفو بتطهير المنطقة وترسيخ موطئ قدم لهم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تم تدمير بعض الأسلحة الصغيرة وتحييد فرقة مشاة، وقناصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبفضل التنسيق والشجاعة والبطولة التي أظهرها المظليون الروس، أُنجزت المهمة".

وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية، أن خط دفاع القوات الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركيف ودونيتسك، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.

وفي شمال دونيتسك، بلغت القوات الروسية مشارف مدينة سيفيرسك الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على طرق إمداد الجيش الأوكراني حول المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

قصف مكثف على مناطق عدة في دنيبروبتروفسك

وفي مقاطعة دنيبروبتروفسك، أعلنت الإدارة العسكرية في المقاطعة، أن منطقتين تعرضتا لقصف روسي مكثف خلال الليلة الماضية، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأوضحت أن مدينة نيكوبول شهدت قصفًا بالمدفعية وضربات بطائرات مسيّرة هجومية، حيث استُهدف مركز المنطقة وكذلك بلدة بوكروفسكا، كما أفادت بأن هجوما بالمسيرات على بلدة مارغانيتس، مساء أمس الأربعاء، ألحق أضرارًا بمنزلين خاصين وخط غاز.

وذكرت أن مسيرات روسية استهدفت منطقة سينيلنيكوفو، ما أسفر عن اندلاع حريق بمنزل خاص وعدد من السيارات، دون الإشارة الى وقوع إصابات.

إسقاط 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 85 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط "38 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة فورونيج، و13 فوق أراضي جمهورية القرم، و11 فوق أراضي منطقة بيلجورود، و10 فوق أراضي منطقة ساراتوف، و7 فوق أراضي منطقة روستوف، و4 فوق أراضي منطقة فولجوجراد، و2 فوق أراضي منطقة بينزا".

محطة تشرنوبل في حالة انقطاع كامل للكهرباء

في كييف، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أنّ الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في منطقة تشيرنيهيف، تسببت بانقطاع الكهرباء عن منشآت "محطة تشرنوبل للطاقة النووية"، كما ذكر مراسلنا.

وأوضحت أن إمدادات الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن "الحاجز الآمن"، الذي يعزل المفاعل الرابع المدمَّر في المحطة ويمنع تسرب المواد المشعة، مشيرة الى أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال، لاستئناف إمدادات الكهرباء بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان لاحقا أن مستوى الإشعاع في محطة تشرنوبل النووية لا يزال ضمن الحدود الطبيعية ولم يشهد أي تجاوز للمعدلات المسموح بها.

علي الصعيد ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الضربات الروسية على إحدى محطات الطاقة في مدينة سلافووتيتش، تسببت بانقطاع الكهرباء لأكثر من 3 ساعات في منشآت تشيرنوبل.

واتهم زيلينسكي الجيش الروسي بتعمد استهداف محطات الكهرباء في سلافووتيتش، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد بشكل مباشر سلامة محطة تشرنوبل النووية.

وأوضح أن الضربة كانت مقصودة، حيث استُخدم في الهجوم أكثر من 20 طائرة مسيّرة، وفقًا للتقديرات الأولية.

وأكد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط عدد من هذه المسيّرات، لكن الهجوم نُفذ على شكل موجات متتالية بهدف إرباك أنظمة الدفاع الجوي، وجعل مهمة حماية الموقع أكثر صعوبة.