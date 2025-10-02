ووفقا للسلطات، فقد تسببت كارثة انهيار مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية في ولاية جاوة الشرقية، حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنّه وفقا لأحدث إحصائية "لا يزال 59 شخصا عالقين تحت الأنقاض".

وأشارت تقارير بأن معظم المفقودين أو العالقين تحت الإنقاض هم طلاب بأعمار تتراوح بين 12 و17 عاما.

وأضاف في بيان أنّه من المحتمل أنّ "بعض الناجين من الحادث لم يبلغوا عن أماكن وجودهم".

وتم فتح تحقيق في سبب الكارثة.

وتشير النتائج الأولية إلى وجود مشاكل هيكلية ومبنى لا يفي بمعايير البناء، بحسب خبراء.