وأظهر شريط فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحققت منه رويترز، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.. غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".

ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.

ونشر الأسطول عدة مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام تتضمن رسائل من أفراد على متن القوارب المتعددة، بعضهم يحمل جوازات سفرهم قائلين إنهم اختطفوا واقتيدوا إلى إسرائيل رغما عنهم، وشددوا على أن مهمتهم إنسانية غير عنيفة.

وحظي تقدمه عبر البحر المتوسط باهتمام دولي وأرسلت دول مثل تركيا وإسبانيا وإيطاليا قوارب أو طائرات مسيرة في حال احتاج رعاياها إلى المساعدة.

ووصفت وزارة الخارجية التركية "الهجوم" الإسرائيلي على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء، بينما اندلعت احتجاجات عفوية في إيطاليا عقب المداهمة الإسرائيلية.

اعتراض القوارب داخل منطقة تراقبها إسرائيل

الأسطول هو أحدث محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي تحولت مساحات كبيرة منه إلى أنقاض بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وندد منظمو الأسطول بالمداهمة الإسرائيلية أمس الأربعاء ووصفوها بأنها "جريمة حرب". وقالوا إن الجيش استخدم أساليب عدائية، بما في ذلك توجيه خراطيم المياه نحو القوارب، لكن لم يصب أحد بأذى.

وقال المنظمون في بيان "عدة قوارب.. اعترضتها واعتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بشكل غير قانوني".

واتهم الأسطول أيضا البحرية الإسرائيلية بمحاولة إغراق القارب "ماريا كريستينا". ولم تتمكن رويترز من تأكيد الرواية بشكل مستقل. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على هذا الاتهام.

وقالت أنقرة إن خطوات بدأت من أجل أن تفرج إسرائيل عن الأتراك وغيرهم ممن على متن القوارب، بينما دعت إسبانيا إسرائيل إلى حماية سلامة وحقوق النشطاء.

وكتب وزير خارجية أيرلندا سايمون هاريس على إكس "تقارير الليلة مقلقة للغاية. إنها مهمة سلمية لتسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة".

كانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلا بحريا عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها إسرائيل لمنع أي قوارب تقترب من غزة.

وقال المنظمون إن اتصالاتهم تعرضت للتشويش، بما في ذلك استخدام بث مباشر بالكاميرات من بعض القوارب.

وقال الأسطول في منشورات منفصلة على تلغرام إن القوات الإسرائيلية اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية وإن وضع من على متنها غير مؤكد.

ودعا الأسطول الحكومات والمؤسسات الدولية مرارا إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة المشاركين في الأسطول والإفراج عن النشطاء العزل في هذه المهمة.

ووفقا لبيانات تتبع القوارب الخاصة بالأسطول، تم اعتراض أو إيقاف 13 قاربا حتى فجر الخميس. فيما تحدى المنظمون الإجراءات الإسرائيلية قائلين في بيان لهم إن الأسطول "سيستمر دون رادع".

وقال منظمو الأسطول في منشور على تلغرام في وقت مبكر من اليوم الخميس إن 30 قاربا لا تزال تبحر باتجاه غزة، وأضافوا أنهم على بعد 46 ميلا بحريا من وجهتهم.

وحذرت البحرية الإسرائيلية سابقا الأسطول من أنه يقترب من منطقة قتال نشط وينتهك حصارا قانونيا، وطلبت منه تغيير مساره. وعرضت نقل أي مساعدات بشكل سلمي عبر قنوات آمنة إلى غزة.

محاولة كسر الحصار

كان الأسطول يأمل في الوصول إلى غزة صباح اليوم الخميس إذا لم يجر اعتراضه.

واقتربت سفن من الأسطول مرتين أمس الأربعاء. وقال منظمو الأسطول إن "سفينتين حربيتين" إسرائيليتين حاصرتا اثنين من قوارب الأسطول قبل الفجر وشوشتا على الاتصالات.

كان الأسطول تعرض الأسبوع الماضي لهجوم من طائرات مسيرة ألقت قنابل صوت ومسحوقا مثيرا للحكة على القوارب، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

ولم تعلق إسرائيل على الهجوم، لكنها قالت إنها ستستخدم أي وسيلة لمنع القوارب من الوصول إلى غزة، قائلة إن حصارها البحري لغزة قانوني في الوقت الذي تقاتل فيه حركة حماس في القطاع الساحلي.

ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول، وذلك للمساعدة في أي عملية إنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنهما توقفتا عن متابعته عندما أصبح على بعد 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من غزة لأسباب تتعلق بالسلامة. وتتابع طائرات تركية مسيرة القوارب.

ودعت إيطاليا واليونان بشكل مشترك أمس الأربعاء إسرائيل إلى عدم إيذاء الناشطين على متن القوارب ودعتا الأسطول إلى تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية لتسليمها بشكل غير مباشر إلى غزة، وهو اقتراح سبق أن رفضه الأسطول.

وندد مسؤولون إسرائيليون مرارا بمهمة الأسطول ووصفوها بأنها خدعة.

وقال جوناثان بيليد السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا في منشور على منصة إكس "هذا الرفض الممنهج (لتسليم المساعدات) يظهر أن الهدف ليس إنسانيا بل استفزازيا".

محاولات سابقة لإيصال المساعدات

في مؤتمر صحفي عقده المنظمون أمس الأربعاء، قالت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن أي اعتراض للأسطول "سيشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي"، إذ ليس لإسرائيل ولاية قانونية على المياه قبالة غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع الساحلي عام 2007 وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو قبله.

وفي عام 2010، قُتل 9 نشطاء بعدما صعد جنود إسرائيليون على متن أسطول مكون من 6 سفن كانت تقل نحو 700 ناشط مؤيد للفلسطينيين من 50 دولة.

وفي يونيو من هذا العام، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية تونبرغ و11 شخصا من أفراد الطاقم على متن سفينة صغيرة أرسلتها مجموعة داعمة للفلسطينيين تُعرف باسم تحالف أسطول الحرية في أثناء اقترابهم من غزة.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة في أكتوبر 2023، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي قتل أكثر من 65 ألفا في القطاع.