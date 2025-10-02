ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال أسلحة قوية إلى كييف قد تجعل أهدافًا إضافية داخل روسيا ضمن نطاق الضرب.

وقد وافق الرئيس ترامب مؤخرا على السماح لوكالات الاستخبارات والبنتاغون بمساعدة كييف في هذه الضربات.

وأضاف المسؤولون للصحيفة، أن مسؤولين أميركيين طلبوا من أعضاء حلف الناتو تقديم دعم مشابه، ما يكشف أن ترامب يعمّق دعمه لأوكرانيا بينما توقفت جهوده لدفع محادثات السلام.

ويقول المسؤولون، إن هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها إدارة ترامب الضربات الأوكرانية بصواريخ طويلة المدى ضد أهداف طاقة داخل أراضي روسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن مشاركة المعلومات الاستخباراتية تعني أن أوكرانيا ستكون قادرة بشكل أفضل على ضرب المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية بعيدا عن حدودها، بهدف حرمان الكرملين من العائدات والنفط لدعم غزوه.

كما تدرس الولايات المتحدة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وباراكودا وغيرها من الصواريخ الأميركية أرض-أرض وأرض-جو التي يبلغ مداها حوالي 500 ميل (قرابة 800 كيلومتر)، وفق مسؤولين آخرين بالإدارة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما سيتم إرساله، إذا تم ذلك، بحسب المسؤولين.

وجاءت الموافقة على توفير معلومات استخباراتية إضافية قبل أن يعبر ترامب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، معلنًا أن أوكرانيا يمكنها استعادة كل أراضيها المحتلة، وفق مسؤولين أميركيين.