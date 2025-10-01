وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي نشر الأربعاء، أن التعويضات ضرورية ويجب أن تشمل "التعويض المادي، وإعادة التأهيل، وضمان الرضا وعدم التكرار"، مع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والخصوصية الوطنية لكل دولة.

وتعمل مجموعة العمل المعنية بالأشخاص ذوي الأصول الإفريقية منذ عام 2002، وتعقد جلسات استماع دورية، كان آخرها في ديسمبر 2024 وأبريل 2025، تصوغ بناء عليها توصياتها.

وأشارت المجموعة في تقريرها إلى تصريحات عضو الكونغرس الأميركي باربرا لي خلال إحدى جلسات الاستماع، التي تحدثت عن العواقب المؤلمة والخطيرة لسياسة "تفوق العرق الأبيض"، محذرة من اتجاهات مقلقة في الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض التقدم في مكافحة العنصرية المنهجية.

كما نقل التقرير عن محامي حقوق الإنسان روجر وارهام اتهامه الولايات المتحدة بتجاهل القضية، مؤكدا أن التعويضات يجب أن تعالج العنصرية المنهجية المستمرة، وليس فقط حقبة الاستعباد التاريخي.