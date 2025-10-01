ووصف ترامب، أمس الثلاثاء، مدفيديف بأنه "شخص غبي"، وقال إنه حرك "غواصة أو اثنتين" باتجاه سواحل روسيا.

وقال ترامب في أغسطس إنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى "المناطق المناسبة" ردا على تهديدات من مدفيديف.

وكتب مدفيديف على منصة إكس باللغة الإنجليزية "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه ’أرسلها إلى الشواطئ الروسية‘، مصرا على أنها ’مخبأة بشكل جيد للغاية‘".

وأضاف مدفيديف "كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة".