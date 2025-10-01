وأوضحت وكالة فرانس برس، أن حصيلة ضحايا زلزال الفلبين ارتفعت إلى 26 قتيلا حتى الآن، فيما لا تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 147 جريحا.

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على مقياس ريختر، وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين، حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المسؤول في فرق الإنقاذ ريكسان يغوت لوكالة فرانس برس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما جرف انهيار أرضي ناجم عن الزلزال منازلهم في بوغو شمالي جزيرة سيبو.

ووقع الزلزال قبالة مدينة بوغو، في أقصى شمال جزيرة سيبو، الثلاثاء، وألحق أضرارا بمبان وطرق، وتسبب بانقطاع الكهرباء، لتنطلق على الإثر عمليات إنقاذ في سائر أنحاء شمال الجزيرة.

وسقط 5 قتلى آخرون في مدينة سان ريميغيو المجاورة لبوغو، بحسب الشرطة.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" التلفزيونية، أنه في ريميغيو تم انتشال أربع جثث من مركز رياضي، بينما انتُشلت جثة طفل من تحت الأنقاض في حيّ آخر من المدينة.

وقال المسؤول في فرق الإنقاذ في المنطقة ويلسون راموس لوكالة فرانس برس: "قد يكون هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض".

وتواصلت خلال الليل عمليات الإنقاذ في مدينتي سان ريميغيو وبوغو، على الرغم من الظلام والهزات الارتدادية.

وبحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، فقد سُجلت في المنطقة إثر الزلزال أربع هزات ارتدادية بلغت قوتها 5 درجات أو أكثر.

من جهته، حذر مرصد الزلازل المحلي من "اضطراب طفيف محتمل في مستوى سطح البحر"، وحضّ سكان جزر ليتي وسيبو وبيليران على "الابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى الساحل".

وبحسب حكومة مقاطعة سيبو، فقد تسبب الزلزال بانهيار مبنى تجاري ومدرسة في بانتايان، كما تضررت طرقات ريفية عديدة.

وأعلنت السلطات الفلبينية أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في سيبو والجزر المجاورة.