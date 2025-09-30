وذكر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي عقب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل بلغ نحو 11 كيلومترا.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة، غير أن فرق الطوارئ بدأت عمليات تفتيش للمباني والبنى التحتية في مدينة سيبو والمقاطعات المجاورة.

وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة توقف عرض لملكة جمال في مدينة سيبو بعدما اهتز المبنى بقوة جراء الزلزال.

وحذرت هيئة الزلازل الفلبينية من هزات ارتدادية متوقعة في الأيام المقبلة، داعية السكان إلى البقاء في حالة يقظة.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو نطاق من البراكين والصدوع النشطة حيث تسجل هزات أرضية متكررة. وغالبًا ما تكون معظم هذه الزلازل ضعيفة وغير محسوسة، إلا أن الزلازل القوية والمدمرة تحدث بصورة مفاجئة دون إمكانية التنبؤ بموعدها أو مكانها.