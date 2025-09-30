وقال ترامب: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام"، مضيفا "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم".

وتابع: "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة".

وأوضح: "ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط".

وكان مصدر مقرب من حماس كشف لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الحركة أقرب للموافقة على خطة ترامب".

كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مصدر مطلع قوله الثلاثاء إن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة الرئيس الأميركي.