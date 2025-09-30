ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون على وضع الاستراتيجية قولهم: "وصفوا شعوراً متصاعداً بالإحباط تجاه خطة يرونها ضيقة الأفق وقد تكون غير ذات صلة، خاصة في ظل النهج الشخصي للغاية والمتناقض أحياناً الذي يتبعه الرئيس في السياسة الخارجية".

وأضافت: "يرى العسكريون أن الاستراتيجية الجديدة تركز بشكل مفرط على التهديدات الداخلية على حساب التحديات العالمية، ويقلقهم بشكل خاص تضييق نطاق المنافسة مع الصين ليقتصر على قضية تايوان فقط، بينما تقوم بكين برأيهم بتحديث عسكري واسع النطاق".

ووفقاً لمصدرين مطلعين، فإن خطاب الاستراتيجية الجديدة يحمل طابعاً "حزبياً أكثر" ويتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بإضعاف الجيش.

كما أشارت مصادر الصحيفة إلى مخاوف بشأن خطة وزير الدفاع الأميركي لإعادة هيكلة القوات المسلحة، حيث من المتوقع أن تشمل التخفيضات "800 جنرال وأميرال يشرفون على القوات المسلحة الأميركية".

ولاحظت أن نسبة النساء بين المفصولين حتى الآن "مرتفعة بشكل غير متناسب"، مما يثير تساؤلات إضافية لدى منتقدي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة.

وكان قد أُعلن سابقاً أن وزير الدفاع أمر بدعوة المئات من كبار القادة العسكريين على وجه السرعة إلى اجتماع في ولاية فرجينيا دون الإفصاح عن موضوع الاجتماع.