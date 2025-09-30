وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم خطة ترامب للسلام، حيث قال متحدث باسم المنظمة للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال حول خطة ترامب: "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك، كما تتوقع، بتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف المتحدث: "كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به الولايات المتحدة أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر".

إيطاليا

ذكر مكتب رئيسة وزراء إيطاليا الإثنين أن بلادها ترحب باقتراح ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأبدت استعدادها للقيام بدورها، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والجهات الفاعلة في المنطقة.

وأوضح المكتب في بيان أن "الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن يمثل نقطة تحول، مما يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصولا إنسانيا كاملا وآمنا للسكان المدنيين".

وجاء في البيان: "بالنسبة لحماس، على وجه الخصوص، التي بدأت هذه الحرب بالهجوم الإرهابي الوحشي في السابع من أكتوبر 2023، لديها الآن الفرصة لإنهائها بالإفراج عن الرهائن، والموافقة على عدم الاضطلاع بأي دور في مستقبل غزة، ونزع سلاحها بالكامل".

فرنسا

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بتعهد ترامب إنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن، وذلك تعليقا على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي.

وكتب ماكرون على منصة إكس: "آمل بالتزام اسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فورا عن جميع الرهائن وتلتزم هذه الخطة".

وأكد أنه "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشا معمقا مع جميع الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".

توني بلير يرحب بـ"الخطة الشجاعة والذكية" لترامب

أشاد توني بلير الإثنين بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي من المقرر أن يؤدي فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق دورا رئيسيا، واصفا إياها بأنها "شجاعة وذكية".

وأفاد بلير في بيان "لقد عرض الرئيس ترامب خطة شجاعة وذكية، يمكن إذا تم الاتفاق عليها أن تُنهي الحرب، وتُدخل الإغاثة الفورية لقطاع غزة، وتمنح فرصة لمستقبل أكثر إشراقا وأفضل لسكانه، مع ضمان الأمن المطلق والمستمر لإسرائيل والإفراج عن جميع الرهائن".

ووفق الخطة، فمن المقرر أن يكون بلير عضوا في "مجلس إدارة السلام" الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية في غزة وسيرأسه ترامب.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرحبا بجهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة: "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع. على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين".

وشدد ستارمر على دعمه القوي لجهود ترامب لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.

واعتبر أن المبادرة الأميركية "موضع ترحيب كبير، وأعبّر عن امتناني لقيادة الرئيس ترامب".

النرويج

أصدرت الحكومة النرويجية بيانا رحبت فيه بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها "على اتصال وثيق بالشركاء في المنطقة وخارجها بشأن التقدم للأمام".

المجلس الأوروبي

حضّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الإثنين كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعد إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي منشور على منصة إكس، قال كوستا: "أرحّب بخطة الرئيس (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة"، واصفا بـ"المشجّع" الرد "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وتابع: "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".

البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "ترحيب مملكة البحرين بخطة السلام المقدمة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية، باعتبارها مبادرة إيجابية لتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

ودعت إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي والتزام جميع الأطراف بدعم هذه الجهود السلمية من أجل إنهاء الحرب، ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة".

ألمانيا

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الإثنين، اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة" تبعث الأمل في نفوس مئات الآلاف الذين يعانون في القطاع.

وحسبما قال فاديفول فإن الاقتراح: "منح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف. أخيرا، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريبا".

ودعا وزير الخارجية حركة حماس إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك.