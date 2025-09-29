وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "لدى استقبال ترامب لنتنياهو عند مدخل البيت الأبيض، سئل عمّا إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أجاب بالإيجاب".

وأشار ترامب إلى أنه "واثق جدا" بشأن التوصل لاتفاق، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

ولم يُجب نتنياهو، عندما سُئل عما إذا كان موافقا، حسب "سي إن إن".

وكان ترامب كتب على شبكته "تروث سوشال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفا "الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك".

ويريد الرئيس الأميركي أن "تنتهي الحرب ويتحرّر الرهائن"، على ما قالت الناطقة باسمه كارولاين ليفيت الإثنين في إحاطة إعلامية.

وينتظر ترامب "من الطرفين" أن يقبلا بالخطّة الجديدة لواشنطن، بحسب ليفيت.

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ذلك.