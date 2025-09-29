وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية، إن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مضيفة: "نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانوناً المتعلقة بالضمانات".

وشدد البيان على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لمعالجة الخلافات مع طهران، مؤكدين أن التعاون هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.

وتابع: "نواصل هدفنا الأساسي المتمثل في منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية".

وشدد البيان: "نحث إيران وجميع الدول على الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه في حال تم رفع العقوبات المفروضة على بلاده، فإن إمكانیة الحوار والتفاوض موجودة.