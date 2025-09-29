ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام قوله: "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "من الواضح أنه قلق للغاية بشأن محاكمته"، مضيفا أن "هذا ربما يكون سبب عدوانية نتنياهو".

وحسب المصدر، فإن "أحد عوامل إحباط ترامب تجاه نتنياهو هو ميله للتدخل في السياسة الأميركية الداخلية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو يبدو في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي ترامب موقفا صارما تجاه تحفظات إسرائيل على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في قطاع غزة.