وقال ترامب إنه سيشارك في التجمع العالمي الطارئ لقادة الجيش الأميركي، الذي استدعى إليه وزير دفاعه بيث هيغسث مئات الجنرالات والأدميرالات من داخل الولايات المتحدة ومن خارجها، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع، الثلاثاء، في قاعدة مشاة البحرية بولاية فرجينيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، أن نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين حول العالم استدعوا إلى هذا الاجتماع.

وأشار المصدر إلى أن حالة من القلق والارتباك عمت بين الجنرالات والأدميرالات الذين استدعوا لهذا الاجتماع غير المسبوق.

وثارت العديد من التساؤلات بشأن طبيعة هذا الاجتماع، والهدف من جمع هذا العدد الكبير من القادة العسكريين في مكان واحد.

لكن ترامب قال، الأحد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، إن الاجتماع سيكون "مجرد جلسة جميلة...سنتحدث فيها عن قوتنا العسكرية وعن الكثير من الأمور الإيجابية".

وأضاف ترامب: "سيشارك أشخاص رائعون، والأمر يتعلق فقط بروح الفريق".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنه سينضم إلى اجتماع القادة العسكريين.

وكشفت خطط اطلعت عليها الصحيفة، أن البيت الأبيض أكد حضور الرئيس الأميركي لخطاب صباح الثلاثاء.

كما أوضح إشعار أرسل إلى مكاتب البنتاغون بأن مشاركة ترامب في الحدث "ستغير بشكل كبير الوضع الأمني" للاجتماع.

وكان من المقرر أن يلقي هيغسث خطابا في أقل من ساعة بشأن المعايير العسكرية، ورؤيته لـ"روح المحارب" لكن مشاركة ترامب غيرت البرنامج ومنحته طابعا سياسيا، وفقا لـ"واشنطن بوست".

الأسباب المحتملة

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف سفر، وإقامة، وتنقل القادة العسكريين ستقدر بملايين الدولارات.

ذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس الماضي، أن بعض المسؤولين أعربوا عن المخاوف الأمنية بشأن وجود هذا العدد الكبير من الضباط رفيعي المستوى في مكان واحد، وفي الوقت ذاته.

ونقلت "سي إن إن" عن مساعد في الكونغرس قوله إن "لم يكن هيغسث يخطط لإعلان حملة عسكرية جديدة كبرى أو إعادة هيكلة كاملة للقوات المسلحة العسكرية فلا أستطيع أن أتخيل سببا وجيها لذلك".

وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع لـ"سي إن إن" بأنه سمع نظريات تفيد بأن الاستدعاء يهدف إلى إجراء اختبار جماعي للياقة البدنية، أو تقديم إحاطة حول حالة وزارة الحرب (البنتاغون).

ومن بين الأسباب المحتملة أيضا الفصل الجماعي لبعض الضباط، لكن، وبغض النظر عن الأسباب فإن عقد اجتماع مفاجئ يضم هذا العدد الكبير من الضباط أمر خارج عن المألوف، بحسب "سي إن إن".

فيما رأى مراقبون أن هذا الاجتماع قد يرتبط باستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة التي تعمل عليها الإدارة الأميركية، والتي من المتوقع أن تعيد ترتيب أولويات الجيش بحيث يصبح "الدفاع عن الوطن" الهدف الأول، بعد أن كانت الصين تصنف لسنوات باعتبارها التهديد الأمني الأبرز للولايات المتحدة.

لكن ترامب أكد، السبت الماضي، أن هذا الاجتماع رائع وأنه يحبه. كما رفض نائبه جي دي فانس، وصف الإجتماع بغير العادي.